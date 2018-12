Termina nesta quarta-feira (19) o processo de renovação no programa Meio Passe Estudantil, auxílio de transporte escolar financiado pela Prefeitura de Belo Horizonte. O benefício representa 50% do valor das tarifas pagas no percurso de ida e volta entre a escola e residência do estudante.

O direito é garantido a alunos do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que moram a uma distância igual ou superior a um quilômetro da unidade de ensino. Eles também devem ser matriculados e frequentes. Para os que mantêm mesmo endereço residencial e escola, basta preencher a ficha de inscrição disponível no portal da Prefeitura.

Para quem mudou de residência e/ou colégio, além do processo de renovação on-line, é necessário entregar, na Gerência de Atendimento Regional mais próxima, a documentação que comprove as mudanças. O prazo para a validação vence na sexta (21).

Novos beneficiários

Para aqueles que ainda não possuem o benefício, o prazo é diferente. Esses devem se inscrever no site da PBH entre 14 e 28 de janeiro de 2019. Já a documentação deve ser entregue na Gerência de Atendimento Regional mais próxima da residência do beneficiário entre os dias 21 e 31 do mesmo mês.