Os alunos mineiros interessados em entrar no ensino médio de tempo integral em 2020 têm até o dia 6 de janeiro para fazer a pré-matrícula. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), serão oferecidas cerca de 40 mil, em 281 escolas, em todas as 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs).

As inscrições para a pré-matrícula devem ser feitas neste site. Para o subsecretário de Articulação Educacional da SEE/MG, Igor de Alvarenga, a modalidade em tempo integral garante mais chances no mercado de trabalho e aumenta a possibilidade de o estudante ingressar no ensino superior.

“O ensino médio de tempo integral é de extrema importância e é uma oportunidade para que todos os alunos possam participar em suas regiões. Ali ele terá ampliada suas possibilidades de aprendizagem e de inserção no mercado de trabalho, além de aprender mais coisas, já que fica mais tempo na escola e, com certeza, é um diferencial na educação de Minas”, ressalta.

Em 2020, a Escola Estadual Presidente Artur Bernardes, no Vale do Aço, ofertará o ensino médio integral

Profissionalizante

No ano que vem, a educação integral para o ensino médio será ampliada com a criação de 16 mil novas vagas. Do total de escolas com o ensino integral, 44 também terão educação profissional.

Conforme a SEE, são 18 opções de cursos técnicos: Açúcar e Álcool, Agronegócio, Agroecologia, Alimentos, Análises Químicas, Celulose e Papel, Desenvolvimento Cultural Regional, Desenvolvimento de Sistemas, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Informática, Logística, Mecânica, Química, Segurança do Trabalho e Transações Imobiliárias.