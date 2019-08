A qualidade da água dos rios da Bacia do Rio Doce, afetados pelo rompimento da Barragem de Fundão, em 2015, foi colocada em xeque durante uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), realizada nesta segunda-feira (26). Moradores de cidades banhadas pelo rio Doce disseram que não confiam na informação de que a água é boa para o consumo humano.

Durante a audiência, foi apresentado um estudo realizado por pesquisadores da Fundação Ezequiel Dias (Funed) com os pescados da Bacia do Rio Doce no estado do Espírito Santo, que apontou uma maior concentração de alguns metais nos peixes da região do que em outras áreas do país.

Segundo nota técnica da Anvisa produzida a partir do estudo, os pescados da região podem ser consumidos, mas não em alta quantidade, como acontece em locais onde essa é a principal fonte de alimentos.

Para o procurador Edmundo Antônio Dias Netto Junior, que tem atuado no caso desde 2015, os órgãos da Justiça que têm atuado conjuntamente na questão da tragédia ambiental não recomendam o consumo dos peixes da Bacia do Rio Doce. Ele afirmou que, embreve, devem ser apresentados resultados de estudos independentes que comparam as condições entre comunidades atingidas e outras não impactadas.

Para o presidente da Associação dos Pescadores de Conselheiro Pena e Região (Aspesc), Lélis Barreiros, a água ainda apresenta rejeitos de minério de ferro e estaria afetando a qualidade de vida de animais (que bebem dessa água) e peixes.

O engenheiro da Copasa João Bosco Senra esteve presente à audiência e garantiu que a água entregue pela empresa na casa das pessoas da região é própria para consumo.

Fundação Renova

A gerente de Direitos Humanos da Fundação Renova (entidade criada para atuar na reparação social e ambiental de atingidos pela tragédia em Mariana), Christiana Galvão de Freitas, reafirmou a segurança no consumo do pescado da bacia. Ela também apresentou as ações realizadas pela instituição, como recuperação de nascentes, monitoramento de qualidade da água e contratação de profissionais de saúde para atuar junto às equipes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Por fim, afirmou que a instituição vai contratar um ouvidor, com a função de receber e encaminhar todas as reclamações e críticas que os atingidos tiverem sobre a sua atuação.

