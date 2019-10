"Esse é um capítulo negro na história de Santa Luzia. Nunca vi nada igual. A gente só pode comparar com o que vimos nos livros de história". A declaração é da delegada Bianca Prado, que nesta quarta-feira (2) detalhou o que acontecia no asilo particular Acolhendo Vidas, que funcionava na cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Por causa dos maus-tratos que aconteciam na casa de repouso, pelo menos 18 idosos morreram. A investigadora contou que, além de ficar até três dias sem poder comer e beber água, alguns internos também eram agredidos com socos, pontapés e outros tipos de agressões. "Quebraram uma cadeira em cima de um idoso", detalhou a policial.



Durante a investigação, que durou 60 dias e terminou no indiciamento de seis pessoas, a Polícia Civil descobriu, inclusive, casos de estupros. Uma das vítimas, segundo Prado, foi um idoso de 70 anos, que era obrigado a fazer sexo oral na dona do asilo. Aos investigadores, ele contou que a mulher também introduzia o dedo no ânus dele.



Uma cadeirante de 23 anos, que tem os membros atrofiados, teria sido abusada sexualmente por duas pessoas - pela dona e pelo marido da proprietária do imóvel. Testemunhas contaram à polícia que viram os dois beijando a boca da jovem à força, e que ela constantemente ia dormir de roupa e acordava despida. "Outra interna contou que a menina gritava por conta dos abusos", relatou a delegada.



Tortura

Marcas das agressões

No inquérito, que tem mais de mil páginas, os investigadores também relataram afogamentos na piscina e banhos de água gelada, que era retirada da piscina. "Um senhor chegou no hospital com bicheira (infecção parasitária causada por larvas de moscas que invadem a pele)", falou a investigadora.



Prado recordou do cenário chocante que encontrou na clínica de repouso, mas explicou que as famílias dos internos não sabiam o que acontecia por lá. "Estamos lidando com uma população muito humilde. Uma população que não tem o conhecimento do que é tortura e do que é maus-tratos".



Com relação as 18 mortes, a delegada Bianca Prado explicou que nem todas ocorreram por conta das agressões, mas sim por negligência. "As pessoas tiveram a situação física agravada por causa da falta de medicamento, por falta de higiene e pela questão dos maus-tratos. Tudo o que aconteceu ali ou foi gerado por essa negligência ou foi acelerado por ela".



Indiciamento



No total, cinco pessoas - quatro da mesma família -, foram indiciadas por torturas, sendo 18 com o agravante de mortes. Além disso, dois vão responder por estupro de vulnerável. Contra a dona do estabelecimento também há o crime de desacato. Um sexto indiciado responderá por lesão corporal.



O advogado Welbert Souza Duarte, que representa os quatro donos do asilo, informou que vai aguardar a denúncia para traçar a melhor estratégia de defesa para os acusados.



