Um evento clandestino no bairro Jardim Riacho das Pedras, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi interditado pela Polícia Militar e agentes da prefeitura da cidade na noite dessa quinta-feira (11).

A PM identificou a festa após monitoramento das redes sociais. Anúncios diziam que haveria show ao vivo no local. De acordo com decreto da administração municipal, não é permitida a realização deste tipo de evento no município por conta da pandemia.

No momento da abordagem, cerca de 30 funcionários se encontravam no estabelecimento. Após a constatação de irregularidade, o imóvel foi interditado e o proprietário multado em R$ 35 mil.

Os responsáveis pela festa, que estava marcada para às 21h, tiveram duas para desmontar o palco e recolher os materiais e as bebidas. A reportagem do Hoje em Dia tentou contato com os donos do imóvel para comentarem o assunto, mas não conseguiu.

Leia mais:

Câmara aprova até 12 anos de prisão e multa para os 'fura-fila' da vacina

MP recebe mil denúncias de fura-fila na vacinação contra Covid-19