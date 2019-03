O BH Cult, evento que reunirá gastronomia e música neste sábado (16), entre 13h e 21h, vai alterar o trânsito no bairro Funcionários, região Centro-Sul da capital. A avenida Bernardo Monteiro, entre a avenida Brasil e rua dos Timbiras, ficará interditada. A previsão de público, segundo os organizadores, é de mil pessoas.

Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Polícia Militar e Guarda Municipal) vão coordenar o tráfego de veículos. Aos motoristas é aconselhável redobrar a atenção e respeitar a sinalização.

As medidas de alteração começam ainda nesta sexta-feira (15), a partir das 23h, com reserva de área e proibição de estacionamento na avenida de local do evento. Já no sábado, a partir das 6h, começa a montagem da estrutura. No mesmo dia, as vias começam a ser liberadas às 23h.

Por conta das alterações, quem acessa a rua Bernardo Monteiro pela avenida do Contorno precisará seguir o seguinte desvio: avenida do Contorno, avenida Prudente de Moraes, rua tenente Renato César, rua Bernardo Mascarenhas.