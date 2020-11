Organização que busca o desenvolvimento de potencialidades de pessoas com síndrome de Down, o Instituto Mano Down realiza, neste sábado (7), um evento híbrido que apresenta uma reflexão sobre perspectivas e oportunidades para aprendizagem de crianças com síndrome de Down. O tema desta terceira edição do programa Mano Talks será “A inteligência é construída ou herdada?”.

Por causa da pandemia de Covid-19, o evento será realizado em formato híbrido – presencial, com um número limitado de convidados no Teatro Santo Agostinho, e online. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.

Na programação, realizada das 9h às 12h, a grande atração do evento será o palestrante internacional Luiz Miguel López Melero, professor da Universidade de Málaga, na Espanha. Ele irá conversar com o público sobre processos envolvidos no desenvolvimento inteligente, o caráter social, cultural e contextual da atividade inteligente, habilidades de aprendizagem e desempenho escolar.

Outro assunto que será abordado é a publicação do Decreto nº10.502, que trata da nova Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizagem ao longo da Vida. O texto gerou grande polêmica e muitas discussões entre instituições, famílias e escolas, pois resgata as chamadas escolas especializadas, afirmando que estariam melhor preparadas para atender crianças com deficiência intelectual que não se adaptarem às escolas regulares.