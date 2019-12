Para mudar comportamentos e internalizar atitudes sustentáveis entre funcionários públicos de Minas Gerais, nesta terça-feira (3) será realizado uma série de debates no Auditório Juscelino Kubitscheck (JK), na Cidade Administrativa. Na oportunidade, um um novo formato do Programa AmbientAÇÃO, que desenvolve campanhas e ações voltadas ao incentivo do uso sustentável de água, energia, papel e materiais de consumo – além de programas de coleta seletiva em prédios públicos – será apresentado. Os ingressos podem ser retirados aqui.

Durante 11º FIA - Fórum Interinstitucional AmbientAÇÃO: “Construindo Rotas e Redes Sustentáveis em Minas Gerais”, realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), acontecerão palestras e debate abordando temas ligados ao consumo consciente e gestão de resíduos, as duas linhas de ação do Programa. Por meio da parceria com a campanha “Lacre do Bem”, serão também entregues cinco cadeiras de rodas a instituições sem fins lucrativos e pessoas com mobilidade reduzida, obtidas a partir da venda de lacres de latas de alumínio coletadas nos prédios públicos do governo estadual.

Com essas entregas, o Programa AmbientAÇÃO e a campanha “Lacre do Bem” totalizam 15 doações de cadeiras de rodas desde o início da parceria, em 2015.

Serão ainda apresentados ao público a nova identidade visual do Programa, que teve sua logo reformulada; o mascote “Bileco” redesenhado, e o novo Sistema Integrado de Gestão AmbientAÇÃO (Siga), ferramenta de monitoramento que tem como objetivo reunir as informações referentes ao Programa nas instituições onde está implantado. AmbientAÇÃO também será expandido a unidades do Tribunal de Justiça, como também escolas e empresas.