Belo Horizonte deve anunciar, nesta quinta-feira (1º), os novos rumos da flexibilização. A expectativa é que sejam divulgadas medidas para liberação do funcionamento do comércio aos domingos e autorização para o setor de eventos na capital.

Uma coletiva de imprensa foi convocada para 14h, com participação dos secretários de Saúde, Jackson Machado, de Planejamento, Orçamento e Gestão, André Reis, e de Política Urbana, Maria Caldas, além do presidente da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte da (Belotur), Gilberto Castro. A PBH não informou se o prefeito Alexandre Kalil (PSD) irá participar.

Com o cancelamento de shows e eventos desde o início da pandemia, em março do ano passado, os trabalhadores reclamam da falta de respostas e alternativas sobre a volta das atividades. Eles já se reuniram com integrantes do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que se comprometeram a desenvolver protocolos semelhantes aos da educação, com volta gradual e segura.

Leia mais:

Minas registra 217 óbitos e 7 mil casos de Covid em 24 horas

BH planeja fechar a semana com mais 90 mil vacinados contra Covid; saiba quem já pode se imunizar

Ocupação em UTI tem mais uma alta e chega a 69,5% em Belo Horizonte