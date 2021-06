Belo Horizonte poderá autorizar a retomada de parte dos eventos em breve. Nesta terça-feira (29), o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado, declarou que a prefeitura trabalha na produção de um decreto sobre o assunto. Ele não informou quais atividades têm potencial para retorno.

“Vai depender ainda do exame do matriciamento de risco, nesta semana, a decisão de liberar ou não. Então, não posso dizer quais os eventos serão liberados, mas existe uma chance de alguns serem”, afirmou o gestor, em entrevista à Rádio Itatiaia, nesta tarde, completando que a retomada do funcionamento do comércio aos domingos também é pauta nesta semana (veja mais abaixo).

O matriciamento de risco é a atual estratégia de cálculo utilizada pela prefeitura e pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 para o acompanhamento do avanço da pandemia na cidade. A ferramenta leva em conta pelo menos seis indicadores, como as taxas de transmissão da doença, e de ocupação de leitos, entre outros.

De acordo com Machado, existem “mais de 128” tipos de eventos possíveis em análise. Eles são divididos conforme as especificidades de cada um, como a quantidade de pessoas; a presença ou ausência de alimentação e bebidas; a acomodação dos participantes (em pé ou sentados), dentre outros.

Atualmente, shows, cinemas, espetáculos, teatros, feiras (com exceção das livres, como a da avenida Afonso Pena), exposições, congressos, seminários e eventos gastronômicos estão suspensos em Belo Horizonte, conforme determinação da prefeitura.

Uma definição sobre o retorno de alguns eventos pode sair já na tarde desta quarta-feira (30), data em que o Comitê se reúne semanalmente para discutir flexibilizações e outras medidas de enfrentamento à pandemia.

Comércio aos domingos

Na mesma entrevista, Machado afirmou que a prefeitura também estuda a reabertura do comércio na capital aos domingos. Não há nada decidido ainda e o chefe da pasta reforçou que quaisquer decisões serão discutidas em reunião com o Comite nesta quarta.

“Eu ainda não sei te dizer, eu ouvi a declaração do prefeito, eu já conversei rapidamente com o prefeito, mas o Comitê não se reuniu ainda, o Comitê se reúne amanhã e com certeza vamos analisar todos os dados, vamos analisar o matriciamento de risco, mas eu devo dizer que há uma chance muito grande do comércio voltar a funcionar também aos domingos”, disse.

