As questões de Biologia trabalhadas no Enem 2019 cobraram o conteúdo de maneira inteligente e menos conteudista, de acordo com o professor Evandro Ribeiro, do Bernoulli. Segundo ele, as perguntas trouxeram textos mais curtos e tranquilos neste domingo (10).

O conteúdo cobrado estava dentro do esperado, segundo ele. O único tema que costumava cair frequentemente no Enem e ficou de fora dessa vez foi evolução.

Confira a análise do professor Evandro sobre a prova:

Leia Mais:

Prova de Matemática foi menos 'conteudista', diz professor; veja vídeo

Candidatos relatam um segundo dia de Enem com questões mais difíceis