O ex-traficante Roni Peixoto, condenado a 35 anos de prisão por tráfico de drogas, foi beneficiado com uma decisão judicial de progressão criminal, passando do regime semiaberto para o aberto domiciliar. A Secretaria de Estado de Administração Prisional (Seap) informou que Roni deixou a Penitenciária José Maria Alkimin às 12h15min desta quarta-feira (03).

A decisão foi dada pela juíza Miriam Vaz Chagas, da Vara de Execuções Criminais de Ribeirão das Neves, na Grande BH, nessa terça-feira (2).

De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a juíza justificou o benefício com base na pena do detento. Segundo ela, Roni já cumpriu 24 anos e meio dos 35 anos de condenação. No entanto, seu regime aberto será domiciliar. Ou seja, Roni não poderá sair de sua residência.

Roni Peixoto

Roni já foi considerado um dos mais perigosos traficantes do Estado, tendo ficado conhecido como o braço-direito do megatraficante Fernandinho Beira-Mar em Minas.

Essa é a terceira vez que Roni Peixoto de Souza, de 47 anos, recebe um benefício de progressão: em 2011, ele saiu do regime fechado para o semiaberto, mas aproveitou-se da situação para fugir da penitenciária José Maria Alkmin, em Ribeirão das Neves. Ele ficou foragido por cerca de um ano.

Já em março do ano passado, Peixoto foi novamente beneficiado com o semiaberto. Na ocasião, o ex-traficante estava preso no Complexo Público Privado III, em Ribeirão das Neves.

