Uma jovem de 23 anos foi assassinada a tiros em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), na tarde deste domingo (29). O suspeito do crime é o ex-companheiro dela.

A mãe da vítima contou aos militares que estava em casa com a filha no residencial Visão. Por várias vezes veículos passaram na rua buzinando.

No início da tarde, uma pessoa chamou a jovem no portão. Ela saiu para ver quem era e, poucos minutos depois, voltou ferida e sangrando, caindo no carredor da casa.

Antes de morrer, a vítima teria dito à mãe que o autor dos disparos seria o ex, de 25 anos. Após o crime, o suspeito fugiu em um Fiat Uno vermelho e está sendo procurado pela Polícia Militar.

Ameaças de morte

Ainda conforme a mulher, a filha teve um relacionamento de cinco anos com autor. O casal estava separado há dois meses e, no período, teria sofrido várias ameças de morte.

Com medo do ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento, a jovem foi passar as festas de fim de ano na casa da mãe.

Durante buscas pela casa, os militares encontraram no quarto da vítima vários materiais para falsificação de documentos, como carteiras de identidade e de motorista. Foram apreendidas cédulas em branco e com nomes de terceiros. A polícia também recolheu cartões de crédito, computadores e notebooks.

A suspeita é que os dois - a jovem e o suspeito - tenham envolvimento com tráfico de drogas e falsificação de documentos.