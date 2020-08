O ex-deputado federal Caio Narcio (PSDB-MG), de 33 anos, está internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, em estado gravíssimo devido a complicações com a Covid-19, neste sábado (8).

Em maio, o ex-parlamentar foi hospitalizado no Hospital Sírio-Libanês, na mesma cidade, para o tratamento de uma meningoencefalite, que é um processo inflamatório que atinge o cérebro e a meninge.

De acordo com Ivana Eulálio Da Silveira Musa, ex-chefe do escritório regional de Narcio e amiga da família, o mais recente boletim médico do ex-deputado, divulgado na tarde dessa sexta-feira (7), apontou para quadro gravíssimo devido a complicações no pulmão.

Uma atualização do estado de saúde de Narcio deverá ser informada pelo centro médico ainda neste sábado.

"Estou super angustiada porque a gente quer saber notícia e não sai", declarou Ivana.

Em redes sociais, parlamentares postaram mensagens desejando melhora ao ex-deputado.

Passando aqui pra desejar muita força pro @caionarcio. Um cara fenomenal que, se Deus quiser, vai sair mais dessa com muita saúde. Deus te projeta, irmão. — Iran Barbosa (@iranbarbosa) August 8, 2020

Vamos fazer uma corrente de energias boas pra meu jovem amigo e ex-colega na Câmara dos Deputados, Caio Nárcio. Força Caio! pic.twitter.com/1LXPFIkBIp — Marcus Pestana (@marcus_pestana) August 7, 2020

Torcendo muito pela recuperação do meu amigo @caionarcio, que está em estado grave. Peço a todos que orem por ele. Caio é um grande cara, precisamos que ele supere mais essa. Força, amigo. — Paulo Eduardo Martins (@PauloMartins10) August 7, 2020

Caio Narcio

Conforme dados disponíveis no site da Câmara dos Deputados, Caio Narcio Rodrigues da Silveira tem 33 anos, é natural de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com graduação em Ciências Sociais pela PUC Minas. Caio é filho do ex-deputado federal Narcio Rodrigues. Em 2014, foi eleito deputado federal com 101.040 votos.