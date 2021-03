O Hospital Madre Teresa informou nesta quarta-feira que o ex-deputado estadual Ivair Nogueira morreu no fim desta manhã em decorrência de complicações da Covid-19.

O ex-deputado deu entrada na instituição na madrugada da última sexta-feira (26) e permaneceu internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Ivair, que também foi prefeito de Betim, deu entrada no hospital na quinta-feira (25), mas não conseguiu ser internado imediatamente.

Segundo familiares, o político passou a noite no corredor e só conseguiu um leito na sexta-feira. Ainda de acordo com familiares, ele teve diagnóstico positivo no dia 16, com sintomas leves. No entanto, o quadro se agravou comprometendo os pulmões.

Trajetória

Engenheiro civil, advogado e empresário. 1º-vice-presidente da ALMG na 17ª Legislatura. No final da 13ª Legislatura e no início da 14ª, o deputado afastou-se da Assembleia para ocupar a Secretaria de Estado de Esportes (janeiro de 1999 a março de 2000), na gestão do governador Itamar Franco. Assumiu o primeiro cargo público em 1984, na Secretaria de Obras de Betim. Foi vice-prefeito (1989-1990) e prefeito (1991-1992) do município. Em 1994, tornou-se o primeiro deputado estadual da história de Betim. As principais regiões de atuação política são Central e Sul. Os municípios de maior votação foram Betim, Machado, Carmópolis de Minas, Campanha, Belo Horizonte, Resplendor, Turmalina, Monsenhor Paulo, Guaranésia, Jequeri, Paula Cândido, Serrania, Guaraciaba e São Vicente de Minas.