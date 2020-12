Um ex-policial militar, de 73 anos, foi preso durante uma operação realizada pela Polícia Civil na tarde de terça-feira (15), no bairro Vila Cemig, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O suspeito comandava o tráfico de drogas no local e já foi preso outras vezes pelo mesmo crime.

Além do idoso, uma mulher de 47 anos também foi presa durante a ação. De acordo com informações repassadas pela corporação nesta quarta (16), 50 pés de maconha, barras da mesma droga, cinco armas de fogo, munições e material utilizado no tráfico foram apreendidos.

Segundo o delegado que acompanha o caso, Daniel Reis, do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), o monitoramento que apontou o ex-policial como comandante do tráfico no local foi feito durante um ano. Ele também é investigado por distribuir drogas para as cidades de Ribeirão das Neves e Sete Lagoas. As investigações, conduzidas pelo Denarc, continuam.

Leia mais:

Minas registrou diminuição de casos de violência doméstica; pedidos de medida protetiva aumentaram

Polícia recupera quase 11 toneladas de fios de cobre e investiga esquema de receptação

Mulher é presa após tentar furtar bebê filho de amante do marido em hospital de Montes Claros