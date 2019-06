O ex-presidente da Vale Fábio Schvartsman não compareceu à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o desastre de Brumadinho, realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), nesta quinta-feira (6).

O executivo, responsável pela mineradora quando a barragem da Mina Córrego do Feijão se rompeu, conseguiu um habeas corpus que o livrou de prestar depoimento. O argumento usado pela defesa de Schvartsman é que ele já foi ouvido por várias instâncias e colabora com as investigações.

Com a ausência do principal convidado, os deputados que integram a CPI ouviram dois especialistas independentes. Um deles é o arquiteto Paulo Masson, que apresentou um estudo de geomonitoramento da barragem.

Conforme o documento, as imagens de satélite compiladas nos últimos 10 anos mostram que, em vários momentos, a barragem apresentava água empossada.

Para o deputado André Quintão (PT), relator da CPI, a situação pode ser um dos motivos para o rompimento da barragem. “A Vale não adotou o princípio da precaução e causou a morte de quase 300 pessoas devido à sua irresponsabilidade em adotar medidas preventivas em uma barragem que já demonstrava instabilidade”, declarou o parlamentar.

O estudo também traz fotos que revelam que tanto o volume de água da barragem aumentou, ao longo do tempo, quanto a população no entorno. “As imagens são impressionantes e mostram que a Vale sabia do risco de rompimento”, observou o deputado João Victor Xavier (PSDB).

Apesar das conclusões tiradas pelos dois parlamentares, o responsável pelo estudo não afirmou que a barragem apresentava excesso de água ou que isso seria determinante para o rompimento. “As imagens mostram que a mineradora tentou drenar a água e resolveu algum problema”, colocou Paulo Masson.

Durante a sessão, o geólogo Paulo Teixeira da Cruz também foi ouvido e disse que “barragens estão sujeitas a acidentes”. Para ele, as tragédias envolvendo este tipo de estrutura servem de lição para evitar novos desastres. “Mas, infelizmente, os acidentes no Brasil envolvendo barragens têm aumentado”.

Procurada pela reportagem, a Vale ainda não se manifestou. As oitivas na CPI têm previsão de durar até o dia 14 de junho, Depois da conclusão do relatório, ele será encaminhado às autoridades judiciais.

