O ex-secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, foi ouvido na manhã desta quinta-feira (20) pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos fura-filas e afirmou que, até a data de sua exoneração, não sabia que funcionários em esquema de home office haviam sido imunizados contra a Covid-19.

Ele é o principal investigado na CPI que apura supostas irregularidades na imunização de servidores da pasta contra a doença. O depoimento foi realizado na Assembleia Legislativa (ALMG). “É complexo um secretário conferir lista. Até o dia que eu fui exonerado, eu não tinha informação nenhuma de que alguém em trabalho remoto tivesse sido vacinado. Eu não tinha informação naquele momento”, disse Carlos Eduardo Amaral, que afirmou não ter conferido, antes da imunização, a lista dos servidores que seriam vacinados.

Durante a CPI, o ex-representante da pasta também negou qualquer irregularidade na imunização dele e dos demais trabalhadores da secretaria e disse que estava “convicto” de que era o momento certo para que os servidores fossem vacinados, já que, segundo ele, os profissionais da linha de frente já haviam disso imunizados. Além disso, ele também afirmou que não há fura-fila na pasta, já que a secretaria de Saúde é um serviço essencial.

“Chegou o momento para a secretaria ser vacinada, e eu como servidor padrão aguardei o grupo que me cabia, fui chamado e compareci para vacinar”, afirmou.

Questionado sobre ter recebido a primeira dose da vacina, ele revelou que estava inserido no grupo três do plano de imunização. Segundo as informações da CPI, porém, o ex-secretário estava incluído no grupo 4. Durante esta declaração, o deputado João Vitor Xavier, que preside a comissão, acusou o ex-secretário de estar mentindo perante a CPI.

"O senhor está mentindo na CPI, eu sou obrigado a dizer aqui que o senhor está mentindo, não aconteceu assim. Estamos nessa investigação há quase dois meses e temos documentos que comprovam que na data em que você foi vacinado, algumas pessoas dos grupos 1, 2 e 3 não tinham sido vacinados. Temos documentos que mostram que o senhor, o seu adjunto e o seu chefe de gabinete foram vacinados no primeiro dia", falou o deputado.

Exemplo para servidores

Ainda durante depoimento, Carlos Eduardo Amaral disse que teria sido vacinado para dar exemplo aos servidores da pasta, diferente do que disse em 10 de março, quando, em uma declaração, afirmou que o exemplo seria para a população de um modo geral.

"Eu, quando estive aqui da última vez, não falei que daria exemplo para a população. O exemplo era para os servidores de que, chegado o momento de ser vacinado, na ordem correta, eu seria imunizado como qualquer outro trabalhador”, concluiu nesta quinta-feira. O ex-secretário também revelou que ainda não recebeu a segunda dose da vacina.

Investigação

Além do ex-secretário, a comissão também investiga 2.680 servidores vacinados – boa parte sem pertencer à linha de frente do combate à pandemia ou mesmo a grupos de risco, além de atuar em sistema de home office – que teriam desrespeitando a lista de prioridade do programa nacional de imunização.

Os trabalhos da CPI, instalada há dois meses, podem durar até 120 dias. Até o momento, mais de 20 pessoas foram ouvidas. Os últimos depoimentos foram da subsecretária de Vigilância em Saúde, Janaína Passos de Paula, e do ex-secretário adjunto de Saúde, Marcelo Cabral.

