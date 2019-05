Um ex-servidor terceirizado da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte foi condenado a 6 anos e 3 meses de reclusão pelo crime de peculato, de acordo com o Ministério Público Federal (MPF) em Minas Gerais.

Segundo a denúncia, a atribuição do acusado era formalizar o pagamento dos prestadores de serviços ambulatoriais e hospitalares contratados ou conveniados pelo SUS/BH. Ele teria desviado, entre agosto de 2009 e abril de 2011, mais de R$ 171 mil.

O crime foi descoberto após a reclamação de um fornecedor sobre uma ausência de um pagamento no valor de R$ 4.732. Uma apuração interna permitiu a descoberta de que o servidor havia realizado diversas alterações nos processos de pagamento, substituindo dados bancários originais dos prestadores de serviço do SUS/BH pelos seus dados pessoais.

Após a investigação inicial, a Secretaria de Saúde solicitou dados ao banco, relativos a movimentações de um período de nove meses, e concluiu pelo desvio do montante de R$ 162.931,70. Com a quebra do sigilo bancário do suspeito, foi possível confirmar o desvio.

Além da pena de prisão, o acusado também foi condenado a pagar uma multa no valor de R$ 462.975,16.