Se você faz parte do time que exagerou no chocolate nesse domingo de Páscoa (21), saiba que seu organismo pode estar intoxicado e, portanto, suscetível a cansaço, dor de cabeça e má digestão.

"Quando comemos uma grande quantidade em um curto espaço de tempo, sobrecarregamos o organismo com toxinas que geram esses sintomas, além do enfraquecimento do sistema imunológico", alerta a nutricionista Cintya Bassi, do grupo São Cristóvão Saúde.

De acordo com a especialista, muitas pessoas têm dificuldade em resistir ao alimento porque ele age como uma espécie de antidepressivo natural. "O chocolate faz com que o sistema nervoso libere substâncias estimulantes, o que nos leva a ter momentos de prazer intenso", explica.

Vantagens

Embora seja visto como um vilão, já que contém grande quantidade de gordura saturada e açúcar, o doce também tem nutrientes e vitaminas benéficos ao organismo, sobretudo, nas versões amargas, que têm maior teor de cacau.

“Chocolate é rico em fósforo, ferro, cálcio e potássio, além de conter magnésio, manganês, vitaminas A, D e E e do complexo B”, afirma a especialista.

No entanto, se o caso foi mesmo de exagero, confira o cardápio desenvolvido pela nutricionaista para auxiliar a desintoxicação do organismo.

"As refeições sugeridas priorizam alimentos de fácil digestão, baixo potencial alergênico e com propriedades depurativas, que agem principalmente no fígado e intestino, órgãos responsáveis pela metabolização da maior parte dos nutrientes", diz Cintya.

Cardápio detox pós-Páscoa

A dieta sugerida foi elaborada para consumo de 1.600 kcal/dia.

Primeiro dia

Café da manhã:

1 pão de queijo (1 unid)

Leite fermentado (1 unid)

Banana com aveia (1unid)

Lanche da manhã:

Abacaxi salpicado com hortelã (1 fatia grande)

Almoço:

Salada de almeirão com cenoura ralada (1 pires)

Azeite (1 colher de chá)

Arroz integral (3 col. de sopa)

Feijão (2 colheres de sopa)

Couve refogada (3 col. de sopa)

Filé de frango grelhado (1 unidade)

Laranja (1 unid. média)

Lanche da tarde:

Suco de acerola (1 copo)

Jantar:

Salada de tomate, agrião e alho (1 pires)

Limão (1 colher de chá)

Arroz integral (2 col. de sopa)

Lentilha (2 col. de sopa)

Omelete de forno (1 unid média)

Pera (1 unid pequena)

Ceia:

Chá verde (1 xícara de chá)

Segundo dia

Café da manhã:

Pão de mandioquinha (2 fatias)

Geleia de frutas vermelhas light (1 col sopa)

Iogurte natural semidesnatado com quinoa (1copo)

Lanche da manhã:

Suco de melancia com gengibre (1 copo)

Almoço:

Salada de rúcula com cebola (4 folhas)

Azeite (1 colher de sopa)

Arroz integral com açafrão (3 col. de sopa)

Feijão (2 colheres de sopa)

Farofa de linhaça dourada (2 colheres rasas)

Filé de peixe grelhado (1 unid)

Manga (1/2 unid. pequena)

Lanche da tarde:

Mamão (1 fatia grossa)

Jantar:

Sopa de legumes com macarrão integral (1 prato fundo)

Kiwi (1 unidade média)

Ceia:

Chá preto (1 xícara de chá)

Terceiro dia

Café da manhã

Tapioca recheada com queijo branco (1 unidade)

Suco de uva integral (1 copo)

Nozes (3 unidades pequenas)

Lanche da manhã:

Melão (1 fatia)

Almoço:

Salada de beterraba com cebola (1 pires)

Azeite (1 colher de chá)

Arroz integral (3 colher de sopa)

Feijão (2 colher de sopa)

Frango ao molho (2 unidades pequenas)

Berinjela refogada (1/2 xícara de chá)

Romã (1 fatia média)

Lanche da tarde:

Biscoito integral (2 unidades)

Água de coco (1 copo)

Jantar (salada completa):

Alface americana picada (4 folhas)

Cenoura ralada (½ unidade)

Repolho roxo picado (2 folhas)

Salsão em tiras (1 talo)

Peito de peru defumado em tiras (50g)

Molho de mostarda e iogurte (2 colheres)

Maçã (1 unidade)

Ceia:

Chá branco (1 copo)