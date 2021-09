A expectativa de vida dos brasileiros está em 74 anos. A informação é de um estudo publicado pelo Departamento de Saúde Global e População da Universidade de Harvard neste ano.

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), dos cerca de 210 milhões de habitantes do país, 37,7 milhões de brasileiros possuem 60 anos ou mais. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados que mais concentram essa população, com 17,3 milhões, o equivalente a 45,8% do total de idosos no país.

Mas, especialistas afirmam que para ter longevidade é preciso ter hábitos mais saudáveis para manter a saúde do corpo e da mente.

A geriatra Bárbara Correa de Oliveira, da UnimedBH, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre o assunto, nesta segunda-feira (27), às 17h30.

A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.

Leia Mais:

Mulher é presa após divulgar boatos sobre a morte de um jovem e incitar revolta de moradores em BH

Assustadora tempestade de areia que atingiu MG e SP pode voltar nos próximos dias; entenda fenômeno