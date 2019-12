Os moradores da rua Desembargador José Satiro, no bairro Castelo, na Pampulha, em Belo Horizonte, levaram um susto na manhã desta quarta-feira (18), após cilindros de gás, que passavam por manutenção, explodirem em um prédio. Duas pessoas ficaram feridas com o acidente, sendo um homem de 38 anos, funcionário que trabalha no sistema de gás, e uma mulher de 39. Um vídeo feito por um morador do bairro mostra o momento exato da explosão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no fim da manhã e constatou que a explosão chegou a danificar o muro da edificação, porém, não há risco para a estrutura do prédio.

A corporação recebeu diversos chamados, uma vez que o susto causado pelo barulho da explosão e pela fumaça do incêndio levou um grande número de moradores a ligar para o 193.

O militares fizeram o isolamento do local para evitar a aproximação de pessoas não autorizadas, uma vez que havia risco de explosão dos outros cilindros de gás. Em seguida, começaram as ações dos bombeiros para controle das chamas e atendimento dos feridos no acidente.

O funcionário que trabalhava no local sofreu queimaduras nas mãos e braços, além de ter inalado um pouco de gás. Os ferimentos sofridos pela mulher não foram informados pela corporação. Os dois foram encaminhados por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pampulha.

Confira fotos do prédio atingido pela explosão: