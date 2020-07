Uma grande explosão em um condomínio localizado na rua Aimorés, no Bairro Santo Agostinho, Zona Sul de Belo Horizonte, assustou a vizinhança na tarde deste sábado (25). A ocorrência, atendida pelo Corpo de Bombeiros, foi num trecho entre as ruas Rio Grande do Sul e Mato Grosso, em frente ao Colégio Santo Agostinho e próximo ao Shopping Diamond Mall.

A corporação está apurando se o incidente, que começou em um botijão da central de gás, dentro do apartamento do décimo andar do prédio. O edifício tem 20 andares.

Segundo o Corpo de Bombeiros, havia pessoas dentro do edifício no momento da explisão, mas ninguém ficou ferido.

Vizinhos contaram aos bombeiros que avistaram um grande volume de fumaça branca saindo do apartamento 1.002. Não houve informações sobre fogo intenso, mas, segundo as testemunhas, alguns moradores do prédio atingido gritavam muito após a explosão.

Três viaturas foram deslocadas para o local e, embora, a situação esteja sob controle, segundo informações dos bombeiros, a ocorrência segue em andamento.