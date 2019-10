Um homem de 41 anos morreu carbonizado durante um incêndio em uma fábrica de fogos de artifício em Santo Antônio do Monte, na região Centro-Oeste de Minas, na manhã desta quinta-feira (17). Um rapaz, de 25, sofreu queimaduras pelo corpo. De acordo com o Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) Oeste, a explosão aconteceu na zona rural do município, que tem aproximadamente 28 mil moradores. A equipe de resgate não soube informar quantas pessoas estavam na fábrica no momento do acidente.



Conforme o Samu, o homem de 41 anos morreu na hora. A outra vítima foi resgatada consciente e com queimaduras de 1º e 2º graus em aproximadamente 38% do corpo. Ele foi socorrido por populares e levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da cidade. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. Segundo a Polícia Militar de Santo Antônio do Monte, que acompanha os trabalhos, a perícia da Polícia Civil foi acionada para ajudar a investigar o motivo da explosão.



O Sindicato dos Trabalhadores das Fábricas de Fogos de Artifício em Santo Antônio do Monte (Sindifogos) e o Sindicato das Indústrias de Explosivos no Estado de Minas Gerais (Sindiemg) foram procurados pela reportagem, mas não atenderam as ligações.



Recorrente



Ocorrências do tipo no município são constantes, já que a cidade é responsável por quase 90% de toda a produção de fogos de artifício no Brasil.

Veja fotos do acidente ocorrido nesta manhã: