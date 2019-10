Uma explosão em uma obra no vertedouro da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, deixou três operários feridos, no início da tarde desta sexta-feira (25). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas trabalhavam em uma estrutura, que tem aproximadamente 20 metros de profundidade, quando aconteceu o acidente.

Os três operários foram retirados conscientes e levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Pronto-Socorro João XIII, unidade que é referência no tratamento de queimados. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Somente a perícia da Polícia Civil poderá apontar a causa da explosão. Mas o tenente Leandro Gomes, do Corpo de Bombeiros, informou que no local não passa gasoduto. Confira, abaixo, a explicação do militar:

Vertedouro

Ainda segundo Gomes, os três operários estavam no vertedouro — estrutura que serve para captar água quando o nível da Lagoa da Pampulha sobe — quando, por volta das 12h20, aconteceu a explosão. O local estava seco no momento da explosão e os operários trabalhavam próximos da superfície, o que facilitou o resgate.

O Corpo de Bombeiros vistoriou a estrutura e descartou o risco de desabamento. “Ela não foi abalada, e, além disso, não foram constatadas trincas ou rachaduras”, informou Gomes. Os militares prosseguem as análises para verificar se há risco de novas explosões.

Profissionais do Corpo de Bombeiros e Polícia Civil foram acionados após a explosão

Agentes da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), Defesa Civil e Polícia Militar estão no local mas, até o momento, nenhum órgão explicou o que provocou o acidente.

Por causa da explosão, o trânsito está lento entre as avenidas Pedro I e Antônio Carlos, próximo à Estação Pampulha. No sentido bairro/centro, pistas foram fechadas para o trabalho dos militares. A BHTrans opera o tráfego no local.

13h43 Trânsito na Av. Pedro I apresenta retenção até na altura do Viaduto João Samaha, sentido bairro/centro. https://t.co/nKwrDdct2p pic.twitter.com/WIMn2LrOoI — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) October 25, 2019

A reportagem do Hoje em Dia entrou em contato com a Sudecap e com a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura para saber que tipo de obra estava sendo feita na estrutura do vertedouro da lagoa e aguarda um posicionamento.

