Duas explosões no centro de Beirute, capital do Líbano, no Oriente Médio, na tarde desta terça-feira (4), causou ferimentos e deixou uma nuvem gigante próximo ao porto da cidade. Ainda não se sabe a quantidade de pessoas afetadas ou se houve registro de mortes.

De acordo com informações do jornal The New York Times, houve um incêncio em um armazém de fogos de artifício no porto antes da explosão. As causas da explosão, no entanto, ainda são desconhecidas.

Ainda segundo o diário, foram duas explosões seguidas. A primeira delas projetou uma nuvem de fumaça que se assemelhava a fogos de artifício. Já a segunda, bem maior, levantou poeira laranja avermelhada.

Usuários do Twitter postaram vídeos sobre o incidente. Veja:

Triste e impressionante essa explosão em Beirute, Líbano. pic.twitter.com/YgV0llOxfd — Diego Haidar (@diegohaidar) August 4, 2020