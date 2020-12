A expectativa do subsecretário de Política e Economia Agropecuária da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, João Ricardo Albanez, é que as exportações de novembro e dezembro deste ano cheguem a US$ 1,4 bilhão, fechando no total de 2020 um valor de US$ 8,6 bilhões.

O produto mais comercializado da pauta de exportação mineira continua sendo o café, com mais de 40% do total. Mas o açúcar, a soja, a carne e outros produtos estão alavancando as exportações. Para João Ricardo Albanez, a pauta do agronegócio mineiro está cada vez mais diversificada e atrai atenção de novos países, como a China.

Acompanhe a entrevista na íntegra: