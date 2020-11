Até o dia 10 de dezembro é possível visitar a 15ª exposição “Memórias Negras. Negras Memórias”, no Centro de Referência da Cultura Negra de Venda Nova. A mostra faz parte das comemorações do mês da Consciência Negra, celebrado em alusão à morte de Zumbi dos Palmares, um dos principais líderes da resistência negra à escravidão no Brasil, assassinado em 20 de novembro de 1695. Fazem parte da exposição artesanatos, objetos e utensílios que contam a história de mais de 200 anos de famílias negras centenárias da região de Venda Nova. A mostra pode ser visitada de quinta à sábado, das 14h às 16h, na Rua Monsenhor José Coelho, 143, no Bairro São João Batista. A coordenadora geral do Centro de Referência, Mônica Aguiar, fala sobre a importância da mostra.

