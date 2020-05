Uma fábrica de móveis foi parcialmente destruída por um incêndio em São João del-Rei, no Campo das Vertentes, no começo da manhã desta sexta-feira (1º).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas tiveram início por volta das 6h, em galpão utilizado como depósito, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Foram utilizados mais de 40 mil litros de água e 15 militares para debelar as chamas. As causas que originaram o incêndio não foram esclarecidas. Segundo os combatentes, será necessário uma investigação, a cargo da Polícia Civil.

Para fazer o rescaldo, os militares utilizaram uma retroescavadeira e uma empilhadeira, devido ao peso e volume do material atingido pelas chamas.

A fábrica possui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, e encontrava-se com o sistema de hidrantes operante, o que facilitou o combate às chamas.

Conforme o proprietário do estabelecimento informou aos bombeiros, o prejuízo estimado pode chegar a R$ 80 mil.