O Corpo de Bombeiros realizou, na manhã desta quarta-feira (4), o trabalho de rescaldo do incêndio de grandes proporções que destruiu uma fábrica de tintas no bairro Dom I, em Betim, na Região Metropolitanta de Belo Horizonte. O combate às chamas terminou por volta da 0h15 de hoje, cerca de sete horas após a ignição.



De acordo com a capitão Taíse Rocha, que acompanhou o rescaldo no local, o trabalho de extinção do fogo contou com cerca de 50 mil litros d'água, que resfriaram o espaço; quatro mil litros de espuma, especificamente para o combate a líquidos inflamáveis, como solventes e tintas; além de 80 bombeiros e 14 viaturas. "A espuma foi eficiente no foco do incêndio, possibilitando apagar as chamas", afirma Rocha.



Localizada na rua Gracyra Resse de Gouvêia, número 2010, a fábrica de tintas tem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) com validade até 2021. Ainda são desconhecidas as causas do incêndio. A Defesa Civil de Betim vai ao local avaliar a estabilidade da estrutura ainda nesta quarta-feira.



'Vizinha' de fábrica relata apreensão



A assistente administrativo Darfinni Oliveira, de 29 anos, trabalha em uma loja instalada a poucos metros da fábrica queimada. No horário do incêndio, ela e os colegas estavam na firma e se assustaram com o fogo. O medo era que o incêndio atingisse o posto de combustíveis próximo à fábrica.



