A inovação e as boas práticas da administração estão no centro de discussão do II Fórum de Gestão Pública (Fogesp), evento que será realizado virtualmente de 4 a 6 de maio e contará com 19 palestrantes de renome, incluindo o governador mineiro, Romeu Zema. O fórum é uma iniciativa dos conselhos Regional de Administração de Minas Gerais (CRA-MG) e Federal de Administração (CFA).

Com o tema "Desafios da Inovação e Disruptividade na Gestão Pública", a programação contará com palestras e painéis que englobam as esferas federal, estadual e municipal, incluindo temas atuais, como tecnologia, gestão e finanças (veja abaixo). As inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo site www.fogesp.org.br, e custam de R$ 20 a R$ 100.

"O evento vai mostrar a aplicação das técnicas de administração na gestão pública, vai trazer experiência de gestores bem sucedidos na área, promover a troca de ideias e, principalmente, mostrar para os participantes que tem como fazer uma gestão pública de qualidade", destacou o administrador Gilmar Camargo, diretor da Câmara de Relações Internacionais e Eventos (CRIE) do Conselho Federal de Administração.

Palestras

De acordo com os organizadores, a proposta do evento é integrar todo o país, com palestrantes diversificados e que são referências na gestão pública brasileira, como o governador de Minas Gerais, o administrador Romeu Zema; a secretária especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Governo da Presidência da República, a administradora Deborah Arôxa; e o vice-governador do Amapá, Jaime Nunes.

O evento ainda terá representantes da administração pública do Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Ceará, São Paulo e Goiás. "Queremos levar exemplos de boa gestão de vários estados brasileiros. A ideia é promover o compartilhamento de experiências e atender aos anseios dos profissionais de Administração", afirmou o administrador Jehu de Aguilar, presidente do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais.

Entre os temas que serão apresentados estão: Transformação Digital, licitação e contratos administrativos, órgãos de controle, governança, ferramentas de gestão, desafios do saneamento básico, modernização, equilíbrio financeiro, inteligência artificial, laboratórios de inovação, arbitragem, uso dos espaços visuais urbanos e gestão pública em tempos de pandemia.

Serviço - II Fórum de Gestão Pública – Fogesp

Tema: "Desafios da Inovação e Disruptividade na Gestão Pública"

Data: 4 a 6 de maio de 2021

Horário: 4 de maio: 19h30 / 5 e 6 de maio: 8h

Evento virtual: www.fogesp.org.br

Inscrições e informações: www.fogesp.org.br

Valor: de R$ 20 a R$ 100

Realização: Conselho Regional de Administração de Minas Gerais (CRA-MG) e Conselho Federal de Administração (CFA)

Leia mais:

Hamilton Mourão toma segunda dose de vacina contra a Covid-19

Universidade Federal do Paraná anuncia pesquisa sobre vacina contra a Covid-19

Procon entra com ação contra aumento de planos de saúde