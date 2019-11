O Facebook e o Instagram apresentam instabilidade desde o início da manhã desta quinta-feira (28), de acordo com site DownDetector, que faz o monitoramento de desempenho das redes sociais. Em alguns momentos, as duas redes chegaram a sair do ar. No Twitter, vários usuários relataram o problema. Confira:

A reportagem entrou em contato com a assessoria do Facebook e aguarda retorno.

Leia mais:

Black Friday na mira dos hackers: 1.600 perfis fakes que simulam grandes marcas foram identificados