Gestão de crise e finanças, saúde mental, e-games, gastronomia e tendências do mercado da estética e cosmética. Esses são apenas alguns dos temas que serão abordados no I Congresso Interinstitucional e multidisciplinar O Novo Normal. No total, serão 107 atividades, entre cursos, palestras, debates e workshops.

Todas as atividades são gratuitas e on-line. Após a conclusão de cada oficina, o participante receberá um certificado. As inscrições estão abertas e podem ser feitas neste link. Os cursos começam na próxima segunda-feira (13) e seguem até o dia 24.

"Serão 12 dias de ensinamentos, e cada atividade tem uma particularidade. Em média, vão durar de 40 minutos a uma hora. Na parte da manhã e da noite, vão acontecer as palestras, workshops e debates. À tarde, as atividades práticas", detalhou o Kleber Lorenzini, coordenador de extensão das Faculdades Kennedy e Promove.

Todas as principais áreas de atuação, como saúde, exatas e humanas serão contempladas. O foco, conforme destacou o docente, é no pós-pandemia. Segundo ele, é importante a população saber lidar com a crise provocada pelo novo coronavírus.

"É fundamental ajudar as empresas e os profissionais neste momento", frisou. Por isso, as atividades são abertas para o público geral. "Pessoas de todo o Brasil podem se inscrever", disse.

As oficinas serão on-line e poderão ser acompanhadas pelo Youtube, Facebook ou Instagram. "É importante a instituição trabalhar com esse processo para ajudar a comunidade. Serão abordados temas de utilidade", destacou Lorenzini.

O congresso será promovido pelas Faculdades Promove e Kennendy, ambas de Belo Horizonte, Novo Milênio, do Espírito Santo, e UniSant'Anna, de São Paulo.