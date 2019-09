Aferição da pressão, cortes de cabelo e orientações jurídica e profissional são algumas das atividades gratuitas ofertadas nas Faculdades Kennedy e Promove, no bairro Rio Branco, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, na manhã deste sábado (28).

As ações integram a 15ª Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular que acontece em todo o país. Em Minas Gerais, mais de 100 instituições participam do evento.

O coordenador de Extensão das faculdades e organizador do evento, Kleber Lorenzini explica que o contato com a comunidade é um dos pilares da academia. "O desenvolvimento da pesquisa e de tecnologias só faz sentido quando aplicado no dia a dia da população", destaca.

Cerca de 150 alunos, professores e técnico-administrativos estão mobilizados na ação deste sábado, que espera receber aproximadamente 600 pessoas até às 13h.

Na programação, aferição de pressão, medição de glicemia e avaliação nutricional. “Observamos que a população se alimenta de muitos produtos industrializados, sem saber o impacto que tem na saúde", reforça a professora do Estágio de Nutrição Social da Faculdades Kennedy, Raquel Mendonça.

Conforme a nutricionista a alimentação rica em açúcares, sal e gordura, é um dos fatores que desencadeia hipertensão e diabetes, por exemplo.

Outras atividades que estão sendo ofertadas são massagens funcionais, orientação financeira e curricular e confecção de fotografia para documentos.

A auxiliar administrativa Marli Santos, de 50 anos, veio participar do evento e já sabe o que fazer. "Vou fazer um check-up e ainda receber massagem". Para ela, a interação social é importante para tirar a impressão de que a faculdade não é acessível.





Cavalos foram vacinados contra a raiva e os donos receberam orientações especializada

Saúde animal

No Dia de Conscientização Contra a Raiva, a imunização está sendo aplicada em cavalos. "A doença não tem cura e é muito comum em equinos. Por isso a importância de vacinar anualmente", explica o professor de Imunologia da Faculdades Kennedy, Mitzem Bretas.

O carroceiro Cláudio de Jesus Araújo, 45, acredita que, para ter um cavalo, é preciso cuidar dele com todo zelo. "Tenho três animais para revezar o serviço e não se cansarem. É preciso entender as limitações de cada um deles". Para ele, campanhas como essa são muito úteis e servem de aprendizado para todos. "Eu estava aplicando o vermífugo errado, agora sei como fazer", completa.





"A instituição de educação oferece a oportunidade de adquirir o conhecimento e ainda oferece benefícios à comunidade", disse Theris Rawlison - presidente da Rádio Alternativa de Venda Nova.

Responsabilidade social

A iniciativa, realizada anualmente pela Associação Brasileira das Mantenedoras de Educação Superior (Abmes), busca aprimorar a qualidade da educação. Além disso, é uma oportunidade para mostrar o que está sendo desenvolvido nos centros universitários.



No país, 604 faculdades participam da campanha em 2019 e vão receber o “Selo Instituição Socialmente Responsável”. Desde a criação da iniciativa, em 2005, 16 milhões de atendimentos foram prestados em todo o país.