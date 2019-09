As faculdades particulares de Minas estão de portas abertas para a comunidade. Nesta semana, cerca de cem instituições vão promover ações sociais, como aferição de pressão, cortes de cabelo e orientações jurídica e profissional. As atividades integram a 15ª Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular. Em todo o país, são mais de 600 participantes.

“O melhor de participar desse tipo de ação é levar bem-estar e conhecimento para quem provavelmente não teria a oportunidade de ter. É uma realização pessoal e profissional aliviar as dores de trabalhadores através de massagens” (Eliene Almeida, estudante do 5º período de Estética e Cosmética das Faculdades Promove)

A iniciativa, realizada anualmente, busca aprimorar a qualidade da educação. Além disso, é uma oportunidade para mostrar o que está sendo desenvolvido nos centros universitários.

Sólon Caldas, presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes), coordenadora da campanha, diz que a ocasião é favorável para o aluno exercer a prática profissional. O gestor afirma que ampliar a consciência social potencializa a atuação dos estudantes e faz com que o conhecimento e as novas tecnologias não fiquem restritas a laboratórios e salas de aula.

No país, 604 faculdades participam da campanha em 2019 e vão receber o “Selo Instituição Socialmente Responsável”. Desde a criação da iniciativa, em 2005, 16 milhões de atendimentos foram prestados em todo o país

Pilares

Integrantes da iniciativa, as Faculdades Kennedy e Promove, em Belo Horizonte, irão ofertar vários serviços gratuitos à população no próximo sábado, no bairro Rio Branco, em Venda Nova. “Responsabilidade social é um dos pilares da educação”, destaca o coordenador de Extensão das instituições, Kleber Lorenzini.

Cerca de 150 alunos, professores e técnico-administrativos estão mobilizados. Os atendimentos serão por ordem de chegada. A organização espera receber 600 pessoas. Na programação, aferição de pressão, medição de glicemia e avaliação nutricional. “Haverá corte de cabelo e os estudantes de estética farão massagens com técnicas para melhorar a articulação”, completa Kleber.

Para conscientizar carroceiros da região sobre saúde animal, vacinas contra a raiva serão aplicadas nos cavalos durante a campanha que será realizada nas Faculdades Kennedy e Promove, no próximo sábado

A comunidade também terá acesso a serviços jurídicos e orientações para a gestão de empresas e negócios. Atividades recreativas serão oferecidas às crianças.

Conforme o coordenador de Extensão das faculdades, o planejamento foi traçado conforme as necessidades da população, além de ser enriquecedor para professores e estudantes. “Em contato com as demandas da comunidade, é possível conhecer e se criar as possibilidades de atuação profissional”.

SERVIÇO

Faculdades Kennedy e Promove

Local: rua José Dias Vieira, 46, bairro Rio Branco – Venda Nova

Data: 28/9 (sábado)

Hora: 9 às 13h