As faculdades Promove e Kennedy, de Belo Horizonte, ampliaram os convênios educacionais com empresas mineiras. Atualmente, são cerca de 30 parcerias que possibilitam condições exclusivas de acesso ao ensino superior para trabalhadores e familiares, além de abrir portas para oportunidades de estágio aos estudantes das instituições.

Agora, a Associação Central Única dos Militares Estaduais de Minas Gerais (Cume), o Grêmio Esportivo GCMBH e a empresa de tecnologia Tripla integram o grupo de conveniados. A parceria prevê, por exemplo, isenção na matrícula, descontos na mensalidade e bolsas de estudo. Mais de 20 cursos de graduação são oferecidos, em todas as áreas do conhecimento, como saúde, exatas e humanas.

"Milhares de pessoas serão beneficiadas por essa condição, que estendemos também aos familiares dos colaboradores das empresas conveniadas. O objetivo principal é levar educação ao máximo de pessoas possível", afirma o gestor de negócios das faculdades Promove e Kennedy, Rodrigo Cheiricatti.

Conforme o gestor, que também é diretor comercial do Hoje em Dia, a possibilidade de estágios é um dos principais atrativos. "É um diferencial muito grande. Sabemos que o estágio é como se fosse uma fase probatória, onde as pessoas conseguem vivenciar aquilo que um dia exercerão em sua profissão. Temos vários casos de alunos que começaram estagiando e hoje são contratados".

Parceiros

A Associação Central Única dos Militares Estaduais de Minas Gerais (Cume), entidade representativa sem fins lucrativos, reúne funcionários públicos da segurança pública mineira. De acordo com o presidente da entidade, o subtenente Wesley Soares, ao todo são 6.500 associados no Estado. "É uma oportunidade muito boa. Já estão me cobrando para saber sobre o convênio", disse.

Com 2.039 associados que atuam na Guarda Municipal de BH, o Grêmio Esportivo GCMBH avalia que a parceria vai permitir melhorias não só para os agentes, mas também à sociedade. "O mercado está cada vez mais exigente e o caminho para uma oportunidade melhor passa pela educação. Além disso, quanto mais preparados nossos agentes, melhor será o atendimento à população", afirma o presidente da entidade, o sub-inspetor Reinaldo Morais Barbosa.

O vereador de BH, Irlan Melo (PSD), que também é professor das Faculdades Kennedy e Promove, reforça a importância da parceria à Guarda Municipal. "Vai possibilitar o crescimento pessoal e profissional de todos os integrantes da instituição", disse.

Já a Tripla, empresa de BH que comercializa produtos e serviços de Tecnologia da Informação, destacou os estágios. O coordenador de recursos humanos da Tripla, Evaldo Oliveira, relembra que a área demanda, sempre, profissionais cada vez mais capacitados.

Educação de qualidade

As faculdades Promove e Kennedy se destacaram no cenário da pandemia de Covid-19, quando o ensino remoto tornou-se o meio possível para a continuidade das atividades de ensino. Conforme Rodrigo Cheiricatti as instituições contam com professores preparados e uma abordagem diferenciada. "Quando o mercado voltar a ficar aquecido, naturalmente a seleção de pessoas será minuciosa e as pessoas mais qualificadas, mais capacitadas, obviamente terão uma vantagem competitiva", afirmou.