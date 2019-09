As Faculdades Promove e Kennedy anunciaram, na manhã desta quarta-feira (25), que irão disponibilizar bolsas de estudo com descontos entre 50% e 90% em todos os seus 40 cursos presenciais e a distância para associados ao Conselho Regional de Administração de Minas Gerais (CRA-MG), incluindo seus familiares. A parceria tem capacidade para atender até 120 mil pessoas no Estado.



O convênio, que já ocorria há alguns anos entre os envolvidos, foi formalizado na manhã desta quarta na sede do CRA-MG, em Belo Horizonte. Funcionários, bem como seus familiares, e profissionais da administração registrados no conselho (sejam eles pessoas físicas ou jurídicas) passam a ter 50% de desconto já no 1º semestre de 2020.



O gestor de captação, novos negócios e parcerias das Faculdades Promove e Kennedy, Rodrigo Cheiricatti, explica que os interessados que se encaixem nos requisitos já podem procurar as instituições para realizarem matrícula em qualquer um dos cursos. Dentre as graduações e pós, há formações em Odontologia e Medicina Veterinária.



"Um dos nossos objetivos para o próximo semestre é que, além de suplantarmos as vagas existentes, qualifiquemos as pessoas que vão entrar na faculdade. Aí todos ganham. E o CRA é uma fonte muito importante para nós dessa qualificação de pessoas para virem estudarem e agregarem com a gente, nas Faculdades Promove e Kennedy", afirmou Cheiricatti.



"Essa parceria dá total apoio aos profissionais da Administração em nível de mercado, reciclagem e de oportunidade ao permitir acesso à qualificação no nível de qualidade de Promove e Kennedy. Tudo isso com desconto", afirmou Jehu Pinto de Aguiar Filho, presidente do CRA-MG. Atualmente, o conselho tem 40 mil filiados ativos, 22 mil deles apenas em BH e Região Metropolitana.



Desconto de até 90%



O desconto de 50% nos cursos das Faculdades Promove e Kennedy é garantido aos filiados do CRA-MG. Porém, pessoas registradas que quiserem tentar um desconto ainda maior podem participar do vestibular "Promove Acesso", que pode dar até 90% de abatimento nas mensalidades - a depender da nota e da quantidade de matriculados na turma.



Todas as informações sobre o desconto podem ser obtidas pelo telefone 0800 31 21 03.

Na foto, Luís Eduardo Carvalho Pellon (EducaJobs); Rodrigo Cheiricatti; Andrea Arnaut, coordenadora dos cursos de gestão das Faculdades Promove e Kennedy; Jehu Pinto de Aguiar Filho; e Emílio Parolini, presidente da Federaminas