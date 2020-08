A pandemia de Covid-19 provocou mudanças em diversas carreiras. Algumas áreas, como as da saúde, ganharam projeção e devem se consolidar após o momento conturbado pelo qual o mundo passa. São esses impactos e as oportunidades que surgiram que vão permear palestras em nove cursos das Faculdades Kennedy e Promove. As atividades on-line começam nesta segunda-feira (10) hoje e vão até sexta-feira (14).

A Enfermagem é uma das áreas que mais se destacam em meio à pandemia. Além dos cuidados com os doentes, quem se forma na graduação tem uma gama de opções, como gestão e orientação de equipes e mais outras 140 especialidades, diz o Conselho Federal de Enfermagem.

Coordenadora do curso das Faculdades Kennedy, Débora Cristine Gomes Pinto afirma que a carreira é promissora. “No pós-pandemia, é um dos cursos que provavelmente terá mais crescimento, pois o enfermeiro é necessário durante toda a vida. À medida que envelhecemos, quem oferece esse cuidado é o enfermeiro”.

Outra área em alta é a Nutrição, uma vez que o momento atual tem exigido maior rigor no controle sanitário em restaurantes, por exemplo. “Além disso, a gente observa o crescimento de diversas doenças, como a hipertensão, o diabetes e a obesidade - todas com possibilidade de prevenção e tratamento pela Nutrição”, frisa a coordenadora do bacharelado em Nutrição da Kennedy, Natália Teixeira.

A reinvenção dos profissionais no mercado de trabalho também é alvo dos debates. O assunto será tema de palestras do curso de Administração do Promove. Coordenadora da graduação, Andreia Arnaut destaca que o objetivo é oferecer orientação qualificada para ajudar os participantes a se posicionarem melhor frente à situação emergencial vivida em todo o mundo, permitindo que eles façam uma melhor programação da carreira.

Atividades

As graduações de Engenharia, Estética e Cosmética, Psicologia, Gastronomia, Direito e Medicina Veterinária também vão oferecer palestras até sexta-feira

Toda a programação é on-line e gratuita. Podem participar tanto alunos das Faculdades Kennedy e Promove quanto o público externo.

