As Faculdades Promove e Kennedy, em parceria com o Centro Universitário UniSant'Anna, promovem, nesta quinta-feira (14), um aulão gratuito de preparação para a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020.

O evento será on-line, das 18 às 20h, via Youtube. Para participar, é necessário preencher e enviar o formulário disponível neste link.

O aulão será comandado pelas professoras Cidinha Reis, Mestre em Língua Portuguesa e Filologia pela Universidade de São Paulo; e Helena Negro, Doutora em Língua Portuguesa e Filologia pela Universidade de São Paulo.

De acordo com Cidinha, a live tratará, entre outros assuntos, das cinco competências e habilidades exigidas pelo Enem na prova de Redação.

"Também falaremos sobre o que pode zerar uma redação e sobre o que o aluno deve valorizar na produção de texto dele. Outro foco é reforçar a definição do que é o texto dissertativo-argumentativo e como ele é cobrado no Enem", explicou Cidinha.

Enem

O Enem 2020 será aplicado na versão impressa nos dias 17 e 24 de janeiro e, na versão digital, nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

Para a realização, os estudantes devem ficar atentos às regras para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Veja aqui.

