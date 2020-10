Pela primeira vez sua história, as faculdades Promove e Kennedy vão realizar uma colação de grau virtual. O evento é uma forma de celebrar a conquista de aproximadamente 100 universitários de 13 cursos de ambas as instituições em segurança, por conta das medidas de isolamento social impostas pela pandemia do novo coronavírus.

A cerimônia remota para os formandos do primeiro semestre de 2020 será realizada sexta-feira (23), a partir das 19h, com transmissão em tempo real pelo Canal Universitário (Canal 12 Net) e também pelos canais do Promove e Kennedy no YouTube, aberto a todos os familiares e amigos dos novos profissionais que estarão devidamente chancelados para o mercado de trabalho. Os formandos não precisarão sair de casa…..

Além de professores e gestores, participarão da cerimônia - presidida pelo diretor professor Dante Pires Cafaggi (Promove) e Setembrino Lopes Filho (Kennedy), coordenadores e gestores de cursos.