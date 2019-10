As Faculdades Promove lançam, na noite desta terça-feira (8), no Mineirão, 68 cursos de pós-graduação nas áreas de comunicação, direito, saúde, engenharia, educação e tecnologia da informação. O evento conta com a presença do corpo docente da instituição, além de parceiros e autoridades.

De acordo com o diretor acadêmico das Faculdades Promove, Natanael Átilas Aleva, preparar profissionais capazes de atender aos desafios do mercado de trabalho é o grande diferencial dos cursos.

“A pós-graduação é um produto que tem sido muito vulgarizado, trabalhado a preços muito baixos no mercado. Então, nos unimos para fazer algo diferenciado, tanto do ponto de vista técnico como também com o desenvolvimento da criticidade, da autonomia, a responsabilidade. Queremos preparar nossos futuros alunos para resolverem problemas para os quais eles serão chamados nas suas empresas, clínicas, consultórios, enfim, onde eles estiverem”, frisa.

Presidente do Grupo Soebras, o empresário Ruy Muniz destacou que o evento sela a consolidação do Promove como um centro universitário de Belo Horizonte. "É uma instituição com mais de meio século de atuação que agora vai comprovar sua excelência. Nossos professores são os melhores do mercado e isso vai fazer toda diferença na vida do aluno", ressaltou.

Parceiros

Presidente do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais (CRA-MG), Jehu Pinto de Aguilar Filho comemora o lançamento dos cursos. "Ainda há muito espaço no mercado para esse tipo de especialização e Belo Horizonte com certeza ganha muito a partir de agora", afirma.

As inscrições para as especializações podem ser feitas pelo site promovepos.com.br. A instituição de ensino oferece ainda várias condições para pagamentos das capacitações, inclusive com a possibilidade de parcelar as mensalidades. Ex-alunos da faculdade têm desconto de 30%.