A foto de uma faixa contrária ao fechamento das escolas, supostamente instalada em uma rua do bairro Mangabeiras, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, viralizou nas redes sociais, nesta sexta-feira (5), após usuários notarem a escrita em inglês gramaticalmente incorreto.

"Belo Horizonte, the city that closed schools end made children sick. 1 years without schools", apresenta o texto da faixa. Em tradução livre, seria algo como "Belo Horizonte, a cidade que fechou escolas 'fim' deixou crianças doentes. Um anos sem escolas".

Ou seja, as palavras "end" e "1 years", na verdade, deveriam ser "and" e "1 year". Por fim, em tradução corrigida, "Belo Horizonte, a cidade que fechou escolas e deixou as crianças doentes. Um ano sem escolas".

A faixa virou chacota entre usuários nas redes sociais. Veja:

Mangabeiras é um bairro só de magnata, tem as famílias mais ricas de minas, e me fazem uma faixa em inglês, cheia de erros gramaticais, com uma frase bolsonarista. O CÚMULO da vergonha ao quadrado — Poc Roceira Travesti Machuda (@DiarioYag) March 5, 2021

Inglês do Joel Santana em um faixa em bairro nobre de BH. Esse mesmo pessoal que se diz culto, rico e que ainda por cima, organiza festas clandestinas disseminando o vírus pela cidade. — Henrique Coutinho (@henriquessilvas) March 5, 2021

Mas porque ele escreveu em inglês? Em BH o povo não fala português não? — Adelita (@euadelita) March 5, 2021

Eu já estou tão anestesiada com notícia ruim, que nem me abalei com a faixa em inglês lá no mangabeiras e o lance da Sarah falando do bozo, p mim é só mais um dia nesse inferno de país — rêborn 🌬🐊 (@Renatammelo_) March 5, 2021

