Um vídeo circula pelas redes sociais em que uma mulher sugere que caixões de vítimas de Covid-19, na capital mineira, estariam sendo desenterrados nos cemitérios, para fazer testagem nos corpos. A Prefeitura de Belo Horizonte já se manifestou sobre o assunto e afirmou que as informações são falsas e sem fundamento.

No vídeo, a mulher diz que as próprias famílias estão enterrando as vítimas e “mandaram arrancar todos os caixão (sic) para ver se é coronavírus”. Ela ainda diz: “sabe o que tem dentro do caixão? Pedra e Madeira”.

Somente uma postagem no Facebook dizendo que “foram desenterrados caixões nos cemitérios de BH e encontraram pedras e papelão dentro”, postada nesta sexta-feira (1º) teve mais de 16 mil compartilhamentos.

Por nota, a prefeitura disse que Procuradoria-Geral do Município está analisando as imagens para adotar as medidas legais cabíveis. “Nos cemitérios municipais de BH, os sepultamentos são feitos mediante a apresentação de atestado de óbito ou da guia de sepultamento emitida pelo cartório, em conformidade com as informações contidas no atestado de óbito”, informou a administração municipal.

Também foi informado na nota que os sepultamentos em cemitérios públicos e privados na capital mineira são realizados, exclusivamente, por profissionais específicos (coveiros) de cada necrópole, utilizando equipamento de proteção individual e adotando as medidas sanitárias cabíveis.

