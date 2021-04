Um vazamento na rede de oxigênio do Hospital Municipal de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, foi registrado nessa quinta-feira (9) e causou correria e tensão dentro da unidade de saúde.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram profissionais correndo pelos corredores do hospital, carregando macas e cilindros de oxigênio. A administração do hospital esclareceu que, no momento do incidente, houve uma grande movimentação de profissionais de vários setores, que se mobilizaram para garantir o atendimento dos pacientes, “sem qualquer prejuízo”.

Em nota, a prefeitura do município informou que a central reserva foi acionada “imediatamente”, não causando falta do insumo aos pacientes. Ainda de acordo com o Executivo, devido ao alto consumo de oxigênio em decorrência da pandemia de Covid-19, a manutenção do sistema está acontecendo de forma “mais intensificada”.

Leia mais:

Minas investiga 132 casos suspeitos de reinfecção por Covid-19

Com mais de 16 mil registros, Minas bate recorde de casos de Covid em 24 horas

Justiça anula prisão de falsa enfermeira suspeita de aplicar suposta vacina contra a Covid em BH