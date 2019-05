Usuários do Metrô de Belo Horizonte tiveram problemas para concluírem as viagens na manhã desta sexta-feira (31), por conta de uma pane em uma das composições na estação Calafate, no sentido Eldorado. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a circulação de trens urbanos sofreu alterações após a perda de tração em um trem, na região Oeste da capital, às 7h25.

Ainda segundo a companhia, após a detecção da falha, foi determinada a restrição de velocidade para toda a linha como medida de segurança. A medida durou até a retirada do trem avariado e a completa liberação da via.

No entanto, segundo a empresa, equipes de manutenção ainda trabalham para restabelecer a normalidade do tráfego e a regularidade dos intervalos entre as viagens.

Segundo relatos enviados para a redação do Hoje em Dia, os passageiros aguardaram em longas filas. Alguns desistiram e decidiram tentar outro método de transporte. Na estação Calafate, os passageiros tiveram que descer na linha do trem para sair dos vagões. Já na estação Eldorado, a CBTU precisou fechar os portões para, segundo a empresa, evitar a concentração elevada do número de passageiros na estação.

Os reflexos foram sentidos em toda a linha do metrô, que é composta por 28,2 km de extensão.