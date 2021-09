Mais de 60 cidades mineiras, a maioria delas na Zona da Mata, além de municípios do Rio de Janeiro, ficaram sem energia durante a noite desse sábado (18). O apagão, segundo concessionárias que atendem as regiões, foi registrado devido a uma ocorrência na rede de transmissão de Furnas, que afetou as Supridoras Light e Enel, que abastecem as concessões de Minas Gerais e Nova Friburgo.

Segundo a Energisa, 60 cidades localizadas no território mineiro, como Muriaé e Cataguases, na Zona da Mata, foram afetadas a partir das 21h21 de ontem. A situação foi normalizada para 100% dos municípios às 22h.

Em nota, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou que duas cidades atendidas por ela ficaram sem o fornecimento de energia: Estrela D'Alva e Volta Grande, também na mesma região do Estado. De acordo com a empresa, o apagão ocorreu devido a uma “ocorrência externa ao sistema da companhia”. Nestes dois municípios, a situação foi normalizada às 21h45. “As causas da interrupção estão sendo apuradas pelos órgãos responsáveis”, conclui o comunicado.

No Rio, de acordo com a Enel, ficaram sem abastecimento as cidades da Região dos Lagos, Macaé, Cantagalo e Teresópolis. Por lá, o fornecimento foi normalizado às 22h32.

