Uma funcionária do Centro de Saúde Boa Vista, na região Leste da Belo Horizonte, será demitida após simular a aplicação da vacina contra a Covid-19 em uma idosa de 77 anos, na tarde desta sexta-feira (9). O caso foi denunciado pela família da mulher.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), durante a conferência dos imunizantes, foi identificado pela equipe da unidade que a dose não tinha sido aplicada. “Foram feitas todas as apurações necessárias sobre o caso”, informou. Ainda conforme a pasta, a imunização foi imediatamente autorizada e a funcionária prestou depoimento à polícia.

As denúncias de possíveis irregularidades na imunização contra o coronavírus na capital mineira devem ser feitas no canal da ouvidoria. O governo de Minas também disponibiliza canais para realização das queixas na Ouvidoria-Geral do Estado, Disque-Saúde (136), Ministério Público de Minas e Ouvidoria do Ministério da Saúde.

