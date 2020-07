Minas Gerais tem capacidade instalada para realizar diariamente 4.030 testes RT-PCR (testes moleculares) para detectar Covid-19, mas somente 344 são feitos no estado a cada dia, em função da ausência de insumos, como reagentes para identificação do vírus.

Nesse exame, as amostras são colhidas na garganta e no nariz do paciente e, segundo especialistas, garantem maior precisão nos resultados do que os testes rápidos (sorológicos), que identificam anticorpos produzidos no organismo a partir do sangue coletado.

É o que consta no Boletim Epidemiológico e Assistencial desta semana, publicado nessa quarta-feira pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Desta forma, o estado testa somente 8,5% da sua capacidade instalada de maquinaria e pessoal.

Na semana passada, Minas Gerais conseguia realizar 318 testes moleculares por dia, 8,2% dos 3.870 testes que seriam permitidos pela capacidade instalada. O objetivo do governo do estado é possuir a estrutura para realizar até 5.750 testes a cada 24 horas.

Ainda de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Desde o início da pandemia, já foram realizados 47.246 exames moleculares pela rede pública e outros 73.486 pela rede privada em Minas.

Novos kits

Os kits para testes são distribuídos aos governos estaduais pelo Ministério da Saúde, que nesta semana enviou 500 mil novos itens para Minas Gerais, além dos 165 mil que haviam sido entregues anteriormente. A Secretaria de Estado de Saúde ainda não recebeu tais insumos.

Mesmo ao receber, isso não significa que este número de testes será disponibilizado, já que os testes moleculares consistem de equipamentos tanto para coleta do material quanto para análise, e a secretaria só consegue planejar a quantidade de posse dos kits. Já no caso dos testes sorológicos, o Ministério da Saúde já os envia para os estados com as cidades de destino determinadas.

Em função da limtação, os testes moleculares são destinados aos seguintes casos, de acordo com recomendação do Ministério da Saúde:

Amostras provenientes de unidades sentinelas de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG); Todos casos de SRAG hospitalizados; Todos os óbitos suspeitos; Profissionais de saúde sintomáticos (neste caso, se disponível, priorizar Teste Rápido e profissionais da assistência direta); Profissionais de segurança pública sintomáticos (neste caso, se disponível, priorizar Teste Rápido); Por amostragem representativa (mínimo de 10% dos casos ou 3 coletas), nos surtos de SG em locais fechados (ex: asilos, hospitais, etc); Público privado de liberdade e adolescentes em cumprimento de medida restritiva ou privativa de liberdade, ambos sintomáticos. População indígena aldeada.

Leia mais:

Minas registra recorde de 90 mortes por Covid-19 em um dia; casos se aproximam de 67 mil

Saiba como funcionam os testes para detectar a Covid-19

Minas tem 37 mil recuperados da Covid-19; confira relatos de quem venceu a batalha contra a doença

Maioria de casos de Covid-19 em Minas foi detectada por teste menos preciso