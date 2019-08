Após a trágica morte de Nathália Paixão, de 35 anos, assassinada pelo marido na frente dos filhos do casal em Concord, capital do estado norte-americano de New Hampshire, os familiares da mineira de Governador Valadares iniciaram campanha para arrecadar dinheiro para que a mãe da mulher possa viajar até o país para tentar a guarda dos netos. O suspeito, Emerson Jaques Figueiredo, de 42, está preso e, com isso, os garotos de 10 e 13 anos ficaram sem nenhum responsável legal e foram encaminhados para um abrigo.

Segundo informações do jornal local Boston Globe, Nathália foi encontrada em um complexo de apartamentos da cidade americana na tarde do dia 28 de julho, um domingo. Com vários ferimentos por faca, ela chegou a ser socorrida para um hospital, mas acabou não resistindo e morreu. Figueiredo acabou detido e acusado de assassinato em segundo grau.

Desde então, os familiares da mineira criaram duas vaquinhas virtuais. A primeira delas visa juntar R$ 20 mil para que a mãe dela, dona Maria Rodrigues, possa tirar um visto, pagar a passagem, alimentação e hospedagem nos EUA enquanto tenta obter a guarda das crianças na Justiça. As doações podem ser feitas clicando AQUI.

Até o momento, foram arrecadados somente R$ 230, pouco mais de 1% da quantia necessária para a viagem. Em um vídeo, a mulher diz que precisa de ajuda financeira para chegar até o país. "Para poder encontrar os meus netos, abraçar eles, porque a minha filha eu já não posso mais. Gostaria muito que vocês pudessem me ajudar com o que puderem, eu preciso de levar um acompanhante, eu não estou muito confiante de ir sozinha", diz.

Confira o vídeo:

Velório e enterro

Além da campanha para arrecar verba para a avó ir até o país, uma segunda vaquinha também foi criada pela igreja frequentada pela família nos EUA, a Shekkinah. O objetivo é arcar com os custos do velório e enterro da mulher. Até o momento, a campanha já arrecadou US$ 15 mil dos US$ 50 mil necessários para quitar todos os gastos. Para ajudar, basta acessar a página da campanha na internet.

"Estamos nos juntando como comunidade para arrecadar dinheiro para o funeral e enterro da Nathália e todos os outros custos que vem após uma morte tão trágica. Ela deixou duas crianças lindas e amáveis que nesse momento, mais do que nunca, vão precisar de suporte não somente emocional, mas também financeiro. Essas duas crianças perderam os dois pais no mesmo dia. A dor que eles estão passando agora é inimaginável", diz o chamado da vaquinha.

