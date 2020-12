A família de Gilberto Santiago, mineiro de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, que morreu de hipotermia durante uma nevasca no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, poderá trazê-lo para o funeral em território brasileiro. Os familiares da vítima criaram uma vaquinha virtual para pagar pelo traslado do corpo e conseguiram arrecadar US$ 3 mil a mais do que a meta de US$ 50 mil – o equivalente a R$ 276 mil.

Gilberto Santiago, que completaria 43 anos na segunda-feira (28), morreu no último dia 17, enquanto trabalhava retirando neve na cidade de Marlborough, no estado de Massachusetts. Isso aconteceu durante a pior nevasca ocorrida no estado nos últimos anos.

Hiportermia

Dados do site da Unimed-BH apontam que a hiportermia ocorre quando a temperatura do corpo cai abaixo de 35° C e, da mesma forma que a febre - elevação da temperatura corporal -, requer cuidados de saúde. Ao divulgar a vaquinha virtual, parentes de Gilberto Santiago consideraram também a possibilidade de ele ter sofrido algum problema cardiovascular.

O mineiro morava nos Estados Unidos há menos de um ano, com a esposa e a filha de 9 anos.

A campanha continua no ar. Quem quiser ajudar a família de Gilberto pode fazer a doação aqui.